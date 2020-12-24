Экс-глава администрации Ельцина рассказал, как Чубайс собирал деньги с бизнеса

24.12.2020, 3:28, Новости дня

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«Чубайс об этом говорить не может, поскольку это тема теперь немодная и темная. Но на самом деле все крутилось вокруг залоговых аукционов», – сообщил газете ВЗГЛЯД бывший глава кремлевской администрации Сергей Филатов. Так он прокомментировал слова Михаила Ходорковского в адрес Анатолия Чубайса, который якобы за деньги организовал бизнесу встречу с Ельциным в 1996 году.

«Когда в начале 1996 года обнаружилось отсутствие денег на предвыборную кампанию президента, Чубайс провел встречи с ведущими бизнесменами. Не знаю, по чьей это было инициативе – наверное, их, поскольку они тоже были заинтересованы. Они все вместе поехали в Давос и там обговорили, что деньги дадут, но Чубайс устроит им встречу с президентом и поможет убедить Бориса Николаевича согласиться на залоговые аукционы», – вспоминает президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, в 1993-1996 годах возглавлявший кремлевскую администрацию.

Что касается истории с попыткой отмены выборов, то впервые она стала достоянием гласности с подачи Александра Коржакова, тогдашнего шефа охраны президента и неформального лидера «группы силовиков», напоминает Филатов: «Именно они уговорили Бориса Николаевича в середине марта 1996 года подписать указ об отмене выборов, запрете КПРФ и разгоне Госдумы. И силовые структуры подтянули уже для выполнения этого указа. Но позднее Ельцин сам отменил свое решение».

Спустя несколько дней после этого на встрече Ельцина с крупными бизнесменами вопрос уже стоял не о том, отменять или нет выборы, вопросом было их финансирование – и в этом согласны и Ходорковский, и Чубайс, отмечает экс-глава президентской администрации.

«Формально главой предвыборного штаба Бориса Николаевича стал вице-премьер Олег Сосковец, его заместителем был я. Исполком штаба возглавил вице-премьер Юрий Яров. Чубайс же был руководителем аналитической группы, созданной при штабе. Он получал там зарплату, работа была очень трудная. Через него проходили все предложения о проведении предвыборных акций. Именно на аналитической группе принимались все решения по поводу этих мероприятий… Я лично провел несколько заседаний, поэтому знаю, что это такое», – отметил Филатов.

«Деньги, которые давал бизнес на предвыборную кампанию, перечислялись исполкому. Яров оформлял оплату тем, кто организовывал предвыборные встречи, концерты и прочее», – уточняет Филатов. По его предположению, фактически этими деньгами мог распоряжаться Чубайс.

«Очевидно, что в центре этой истории был Чубайс, и вообще в центре главных событий 1996 года был именно он. Что касается взятки, то, разумеется, никто не подтвердит факт ее получения, даже спустя столько лет», – подытожил бывший глава администрации Ельцина.

Во вторник Ходорковский дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, в котором рассказал о роли олигархов в избирательной кампании президента Бориса Ельцина в 1996 году. Ходорковский заявил, что тогда необходимо было убедить Ельцина в том, чтобы он не последовал плану силового блока и не отменил выборы в стране. «А кто может убедить Ельцина? Мы прикинули и решили, что это может сделать Чубайс. Мы пришли к Чубайсу. Он говорит: «Вам надо? Платите». Окей. Сколько?» – рассказал Ходорковский.

По его словам, он не помнит точную сумму, которую якобы затребовал Чубайс: «То ли два, то ли три миллиона долларов». Ходорковский утверждает, что сумма была заплачена. С его слов, Чубайс «честно отработал», и через 40 минут Ельцин согласился выслушать олигархов.

В среду бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс потребовал извинений от Ходорковского. «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», – написал Чубайс. Он указал, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов и начал его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», – указывает Чубайс.

По его словам, в ходе встречи бизнесмены предложили Ельцину свою поддержку, но прямо сказали о том, что предвыборную кампанию придется начинать заново. Чубайс отметил, что тогда он действительно «потребовал от бизнеса» три миллиона долларов», но не ему самому, а на финансирование созданного им избирательного штаба.