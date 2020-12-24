 

Трамп потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах

24.12.2020, 3:28, Новости дня
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Необходимо назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в США, которые «были самыми коррумпированными в истории» страны, сообщил действующий президент Дональд Трамп.

Он сообщил в Twitter, что в связи с «массовой фальсификацией голосов» считает, что «сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно». Выборы, по его словам, «должны быть внимательно изучены». Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное, передает РИА «Новости».

Тем временем компания-разработчик электронных машин и ПО, предназначенных для голосования и обработки голосов, Dominion предупредила юрисконсультов Белого дома и адвокатов Трампа о готовности предъявить им иск за клевету в связи с обвинениями в подтасовке результатов выборов, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на ноябрьских президентских выборах в стране и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.



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