 

Суд дал возможность выйти под залог майору ВСУ, который сбил троих курсанток

24.12.2020, 3:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шевченковский суд Киева дал возможность выйти из-под ареста под залог майору Украинской военно-медицинской академии Владимиру Холодному, которого подозревают в наезде на троих курсанток. Об этом сообщил “Судовий репортер” 23 декабря.

Прокурор настаивал на продлении ареста. Адвокат потерпевших сказал, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии. 

Холодный заявил, что был переведен в академию за две недели до инцидента и не успел там с кем-либо познакомиться. Он заявил, что признает вину, но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. гривен на лечение пострадавших.

Суд продлил ему арест, но дал возможность выйти под залог в 168 тыс. грн. 

ДТП на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму. 

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу. Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения).

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге. Одна из курсанток в тяжелом состоянии находилась в реанимации.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Представитель Минздрава обвинил CDC в «подстрекательстве» с целью навредить Трампу

26.07 / Корабли НАТО зашли в Одессу

18.12 / Трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил владельца

11.08 / Создана уникальная антенна для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства

21.11 / Яценюк подаст заявление в ГБР о государственной измене, совершенной нардепами от ОПЗЖ

31.10 / В Москве отменили марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

26.06 / Видео: В чем суть основных поправок в Конституцию

14.08 / Путин, Мишустин, Медведев и Шойгу отчитались о доходах за 2019 год

13.07 / Украина озвучила требование по реализации Минских соглашений

11.09 / В Удмуртии вернули масочный режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска