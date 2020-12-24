Forbes – Билл Гейтс уверен — в 2021 году мир ждут хорошие новости

24.12.2020, 3:04, Новости дня

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2021 год станет «заметным, измеримым шагом вперёд» по сравнению с «ужасным 2020-м», цитирует статью Билла Гейтса Forbes. Это произойдёт благодаря ошеломляющим научным успехам, достигнутым человечеством в ходе борьбы против коронавируса. По его мнению, разработанные вакцины сделают «жизнь гораздо ближе к нормальной». Сам Гейтс при этом чувствует «ответственность за возвращение своего богатства обществу».



Reuters

«Это был ужасный год», — так начал пост в своём личном блоге Билл Гейтс. Пандемия коронавируса, напоминает миллиардер, погубила 1,6 миллионов человек во всем мире, заразила 73 миллионов и принесла триллионы экономических убытков. Убийство Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, разрушительные лесные пожары и «президентские выборы, не похожие ни на какие другие», способствовали потрясениям в Соединённых Штатах, пишет Forbes.

Но, предсказывает Гейтс, в 2021 году мир ждут хорошие новости. Указывая на невероятные научные успехи, достигнутые в разработке и распространении эффективных вакцин против коронавируса, Гейтс отмечает, что «люди никогда не добивались большего прогресса ни по одной болезни за год, чем мир в этом году». Несмотря на то что обычно разработка вакцин занимает до десяти лет, учёные создали несколько вакцин против коронавируса за один год — это только одно из многочисленных научных достижений, благодаря которым люди должны с оптимизмом смотреть в 2021-й, приводит слова Гейтса Forbes.

К весне, продолжает Гейтс, вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, учитывая экстренное разрешение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — ИноТВ), должны достичь «масштаба, при котором они будут иметь глобальное влияние». В результате в богатых странах число смертей и случаев заражения должно снизиться, отмечает Гейтс, подразумевая, что «жизнь будет гораздо ближе к нормальной, чем сейчас».

Одна из проблем, связанных с вакциной, — производство достаточного количества доз для всего мира. Как пишет Гейтс, всего потребуется от 5 до 10 миллиардов доз, в зависимости от того, требуется ли одна или две дозы на человека. Миллиардер утверждает, что мировые фармацевтические компании обычно производят в общей сложности 6 миллиардов доз вакцин от различных болезней в год.

Чтобы производство вакцин против коронавируса росло без ущерба для плановой вакцинации, считает Гейтс, Фонд Билла и Мелинды Гейтс связывает фармацевтические компании в богатых странах с крупными производителями в развивающихся странах с помощью так называемых соглашений о втором источнике. Производители создают безопасные и доступные вакцины в огромных количествах, в то время как фармацевтические компании поставляют действенный образец вакцины.



Гейтс также пользуется возможностью, чтобы раскритиковать «ложные» теории заговора, окружающие вакцины против коронавируса. Некоторые из них затрагивают его жену Мелинду и его самого. «Это не помогает», — пишет он, добавляя, что пара будет продолжать публично обсуждать финансирование вакцин, потому что они «увлечены спасением жизней и тем, чтобы у всех детей был шанс стать взрослыми», и чувствуют «ответственность за возвращение нашего богатства обществу».

Ещё одна надежда на 2021 год, считает Гейтс, заключается в том, что «неудобный» тест на коронавирус — мазок из носоглотки — скоро может уйти в прошлое. На прошлой неделе FDA одобрило первый тест, который можно провести дома самостоятельно. В ходе теста используется тампон, который не нужно глубоко вставлять в нос, что, подчёркивает Гейтс, является примером «лучшего, более эффективного средства проведения теста, потому что людям не придётся ждать, пока лаборатории обработают образцы». Результаты при этом столь же точны, уточняет Гейтс. Также это позволяет более действенно следить за распространением вируса: «Темпы инноваций в этой области действительно впечатляют и принесут пользу всем».

Гейтс также прокомментировал другую важную научную проблему — борьбу с изменением климата. В феврале он выпустит книгу под названием «Как избежать климатической катастрофы», в которой поделится 15-летним опытом финансирования исследований в этой области, пишет Forbes. Кроме того, Гейтс, видимо, считает, что администрация Байдена более сосредоточена на борьбе с изменением климата: «США вновь готовы играть ведущую роль» в сокращении глобальных выбросов парниковых газов в следующем году. Предстоящая в ноябре 2021 года встреча ООН соберёт мировых лидеров для обсуждения изменения климата впервые после парижского саммита в 2015 году, добавляет он.

«Я вижу перспективы в ближайшие 12 месяцев», — цитирует Гейтса Forbes. Возможно, считает он, они не будут «огромными», но «это будет заметный, измеримый шаг вперёд» для всего мира и «прогресс по сравнению с 2020 годом».