 

Tageblatt Lëtzebuerg – Путин прописал себе «пожизненный иммунитет» — Трамп лопнет от зависти

24.12.2020, 3:04, Новости дня
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Глава Кремля Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему и его родственникам «пожизненный иммунитет» от судебного преследования, пишет Tageblatt Lëtzebuerg. Узнав об этом, его коллега в Белом доме Дональд Трамп, наверное, «лопнет от зависти», предполагает автор статьи Гай Кемп, ведь он и сам бы хотел избежать судебного преследования после президентства.


Reuters

Несколько недель назад многие гадали, решится ли глава Белого дома Дональд Трамп себя помиловать, пока ещё сидит в кресле президента, пишет Tageblatt Lëtzebuerg. Так сказать, в «профилактических целях», ведь ему грозят проблемы с судом. И сделает ли он то же самое для своих детей, так как и у них репутация подпорченная, отмечает автор статьи Гай Кемп.

В любом случае до этого пока не дошло, а если бы и дошло, то широкая общественность обязательно бы обо всём узнала, ведь он так любит делиться своими якобы «хорошими» идеями в Twitter. Но пока глава Белого дома только мечтает о «самопомиловании», его коллега в Кремле уже «закрепил всё на бумаге».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему и его родственникам «пожизненный иммунитет» от судебного преследования. Трамп, наверное, «лопнет от зависти», предполагает автор: «Не повезло новичку. Просто у российского президента было гораздо больше времени, чтобы склонить страну к доброжелательному отношению к своим привилегиям. За четыре же года демократию, формировавшуюся столетиями, не так просто превратить в автократическое образование».

«Хотя Трамп уже много добился, — признаёт Кемп. — Ведь на фоне тех безумств, которые в последние недели вытворяли сторонники Трампа и его Республиканская партия, можно смело предположить, что миллионы граждан США сочли бы, что он заслуживает самопомилования».



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