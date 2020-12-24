 

Китайская компания Huawei выпускает первый автомобильный лидар

24.12.2020, 3:02, Новости дня
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Ранее китайский производитель электроники Huawei никогда не выпускал такие устройства как автомобильные лидары. Однако реорганизация бизнеса, спровоцированная американскими санкциями, вынуждает крупнейшего производителя расширять ассортимент.

Автолидар будет предназначен для продажи на внутреннем рынке страны. В устройстве угол обзора по горизонтали составляет 120°, а по вертикали – 25°. Гаджет обнаруживает объекты на расстоянии 150-200 метров в зависимости от их отражательной способности.

Как сообщили представители Huawei, разработка автомобильного лидара началась еще в 2016 году, то есть задолго до появившихся проблем и экономического кризиса. В 2021 году компания планирует выпустить не менее 100 тысяч таких устройств.



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