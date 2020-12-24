 

Вся первая десятка самых популярных смартфонов в Индии занята Redmi

24.12.2020, 3:02, Новости дня
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Самыми продаваемыми в Индии смартфонами являются Redmi, сообщили в местном представительстве компании Xiaomi India. Аналитик составили рейтинг популярности мобильных устройств на рынке второй по населенности в мире страны. Как оказалось, все первые десять мест заняли в нем разные версии смартфонов Redmi.

На первом месте оказался Redmi 9 Power. Это новый гаджет с высокими качествами в автономной работе. И его лидерство никого не удивило, так как на других локальных рынках он также занял первой место.

Очевидно, больше всего пользователям нравится емкая батарея на 6000 мАч и достаточно быстрая зарядка на 18 Вт. Кроме того, здесь установлен чип Snapdragon 662. Остальные девять строк в верхней части списка также заняли представители девятой линейки Redmi.



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