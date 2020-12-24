Синоптики предупредили американцев о «падающих игуанах»

24.12.2020, 2:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальная метеорологическая служба Майами предупредила жителей Флориды о «падающих игуанах» на Рождество в связи с похолоданием в регионе.

«На Рождество ожидаются очень низкие температуры, от нуля до четырех, с возможным падением игуан. Будьте осторожны и оставайтесь в тепле!» – написала метеорологическая служба в своем Twitter.

По данным издания WKBN, «осадки в виде ящериц» периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев, передает РИА «Новости».

Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущегося мертвым животного, так как потепление и солнце вскоре смогут «вернуть их к жизни». Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время «оттаивания».

Ранее климатолог, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что кардинальных перемен в связи с изменением климата в РФ не предвидится, однако на европейской территории страны целиком бесснежные зимы можно будет ожидать в 2070-2080-х годах.