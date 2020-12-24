 

США подготовили санкции против РФ из-за Навального, но не ввели их

24.12.2020, 2:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вашингтон не ввел санкции против РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию, пишут американские СМИ.

По информации CNN, официальные лица США «подготовили возможные санкции», но для того, чтобы их ввести, требовалось согласие Трампа. Однако глава американского государства, как заявляет CNN, «не обвинил россиян в отравлении Навального», передает ТАСС.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России, но информацию скрывают как власти Германии, где он сейчас находится, так и сами участники этой истории. Президент РФ Владимир Путин подчеривал, что РФ готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции против России. Москва ввела ответные санкции. При этом врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального, в котором признали, что жизнь ему спасли медики в Омске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Варфоломей сравнил превращение Айя-Софии в мечеть с погромом

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

20.09 / Холдинг «Росэлектроника» научился перерабатывать жесткие диски

30.08 / Оппозиция объявила о «падении режима» Джукановича в Черногории

21.12 / В РФ оценили эффективность «Спутника V» против нового типа COVID

20.07 / Записавшая пин-код на карте жительница Сахалина лишилась 600 тыс. рублей

11.09 / Катамадзе: Создание единого правоохранительного органа для борьбы с экономическими преступлениями должно стать приоритетом Украины

07.11 / Соседи раскрыли подробности бойни в екатеринбургской квартире

14.08 / В Киеве Mazda влетела в кафе на остановке

30.09 / Армения заявила о передаче Турции командования операцией ВВС Азербайджана в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска