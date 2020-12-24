В реакции РФ на запись разговора Навального с агентом ФСБ есть внутреннее противоречие – расследователь Bellingcat Грозев

24.12.2020, 2:14, Новости дня

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Реакция России на обнародование видео телефонной беседы российского оппозиционера Алексея Навального с одним из его вероятных отравителей содержит внутреннее противоречие, заявил в эфире канала “Украина 24” расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев.

В ФСБ называли подделкой беседу и говорили, что это видео – “провокация”, которая не могла быть реализована без поддержки иностранных спецслужб. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ФСБ прокомментировала разговор “достаточно исчерпывающе и однозначно”.

“Каждый из ваших зрителей может скачать приложение для Android, оно бесплатное, а вот подписка на возможность менять номер стоит примерно €10–20. В том ответе Кремля содержится внутреннее противоречие: с одной стороны, они утверждают, что это была фальшивка, с другой стороны – что именно западные службы меняли номер”, – отметил Грозев.

Он сказал, что спецслужбы других стран не реагировали на их расследование об отравлении Навального.

“Но есть государства, представители американского Конгресса, британского парламента, которые хотят именно нашу презентацию, наш брифинг. Это говорит о том, что спецслужбы вряд ли знают то, что мы обнаружили”, – добавил Грозев.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка