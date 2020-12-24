Богуцкая заявила, что переболела COVID-19, и назвала маски “пустым отвлекающим маневром”

24.12.2020, 2:14, Новости дня

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Нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая сообщила в Facebook 23 декабря, что переболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

“Было бы, видимо, очень странно, если бы при всем моем “ковидо-диссидентстве” и находясь в прямой связи с “ковидными” больными, я бы не заразилась. И таки да. Это случилось… Друзья мои, я уже переболела. Уже негативный результат [теста]”, – написала она.

Богуцкая убеждена, что заразилась в переполненной маршрутке.

“И вы будете смеяться, но именно тогда, когда я была в маске. Именно в тот очень редкий случай. Я о нем писала. Это было в маршрутке, когда я ехала на работу в Верховную Раду. Я тогда фотки публиковала набитой маршрутки. Да, все были в масках. И я в том числе. Но если вы отмотаете назад мои публикации до той, где это фото, прочитаете очень коротенький пост: “Еду в маршрутке. Чувствую себя самоубийцей!” – заявила нардеп.

Политик утверждает, что маски – это “пустой отвлекающий маневр”.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/3803895922993790

Богуцкая 19 мая пришла в Верховную Раду в розовой вязаной маске-сетке, которую назвала элементом масочного демарша. После розыгрыша журналиста Валентина Чернявского, который позвонил ей от имени якобы главы Офиса президента Андрея Ермака, Богуцкая удалила фото.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 декабря заявлял, что коронавирус подтвердили у 128 нардепов и 211 сотрудников аппарата парламента.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист