Маск хотел продать Tesla главе Apple, однако тот отказался

24.12.2020, 2:14, Новости дня

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что предлагал главе Apple Тиму Куку купить компанию Tesla, однако тот отказался от предложения.

“В самые темные дни программы Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую от текущей стоимости). Он отказался от встречи”, – написал Маск в своем Twitter 22 декабря.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

По данным Finance Yahoo, рыночная стоимость компании Tesla составляет почти $607 млрд. Исходя из этого, Маск предлагал Куку купить компанию за $60 млрд.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla. Ему принадлежит около 21% акций Tesla.