В Харькове во время прощания с Кернесом неизвестные запустили фейерверк. Полиция выясняет обстоятельства

24.12.2020, 2:14, Новости дня

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23 декабря во время церемонии прощания с умершим мэром Харькова Геннадием Кернесом неизвестные запустили фейерверки. Видео в Facebook обнародовал корреспондент “Букв” Ян Доброносов.

Судя по видео, залпы салюта прозвучали во время молитвы священника.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/5063430103674568/

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сказал Общественному, что правоохранители выясняют, кто запустил фейерверк.

Позже Киевское отделение полиции проинформировало, что остатки пиротехники нашли и изъяли. Сейчас пост в Facebook недоступен, но он остался в кеше Google. Как сообщило Общественное, остатки фейерверка обнаружили в частном секторе недалеко от городского кладбища №2.

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Кернес был в политике с 1998 года, когда его впервые избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2006 году он руководил избирательной кампанией кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.

В марте 2010-го его назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, а в октябре того же года он занял пост мэра города. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с бывшим градоначальником.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка