Ляшко заявил, что Украина в рамках COVAX может получить 16 млн доз вакцины от коронавируса

24.12.2020, 2:14, Новости дня

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Украина может получить в рамках глобального механизма COVAX 8 млн дополнительных доз вакцины против коронавируса к 8 млн доз, которые уже гарантированы. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире “Радио НВ” 23 декабря.

“Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения (один пациент получит две дозы вакцины, то есть 8 млн доз хватит на 4 млн населения. – “ГОРДОН”). Мы продолжаем с ними [ВОЗ] переговоры, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн – это стопроцентная гарантия, 16 млн – это потенциальная возможность”, – сказал он.

Ляшко добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист