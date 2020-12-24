Китайский и российский дипломаты в ООН иронично попрощались с покидающим СБ ООН постпредом ФРГ

24.12.2020, 2:12, Разное

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23 декабря 2020 года

Нью-Йорк (ООН). 23 декабря. ИНТЕРФАКС – Представители Китая и РФ в ООН на состоявшемся заседании Совбеза не скрыли удовлетворения тем, что постпред ФРГ при всемирной организации Кристоф Хойсген покидает СБ ООН по истечении двухлетнего срока в качестве непостоянного члена, попрощавшись с ним в ироничной манере.

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан обвинил Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совете безопасности для того, чтобы организовывать “злонамеренные нападки” на других членов, “отравляя рабочую атмосферу”.

“Я хочу пожелать Вам от всего сердца: “Скатертью дорога, посол Хойсген”, – сказал он.

Гэн Шуан добавил: “Я надеюсь, что Совбез в ваше отсутствие в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности в целях поддержания международного мира и безопасности”.

Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил: “Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: “Как жаль, что Вы наконец-то уходите”.

Он пожелал ему “удачи на любом поприще”, которым он будет заниматься впоследствии.

Перед этим Полянский ответил на предложение германского представителя обратить внимание на публикации в журнале “Шпигель”, касающиеся якобы имевшего место “отравления” российского блогера Навального.

“Мы доверяем только не вызывающим сомнения фактам. В данном же случае степень абсурдности упомянутых Вами журналистских утверждений просто зашкаливает. Даже как-то неудобно, что подобный низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете Вы, Кристоф, политический дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека”.

Добавлено: РФ предупредила Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального: заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Германии рано или поздно придется ответить. Его слова приводит «Интерфакс».

Полянский обратился к представителю ФРГ Кристофу Хойсгену: «Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального. Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать», — отметил он.