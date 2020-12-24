 

Топ-менеджер Intel приветствует конкуренцию с AMD и ARM

24.12.2020, 2:08, Новости дня
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Рынок персональных компьютеров все еще жив, и на нем можно неплохо зарабатывать. Об этом заявил вице-президент американской компании Intel Грегори Брайант, который также сообщил, что приветствует жесткую конкуренцию с AMD и ARM.

По словам топ-менеджера, именно наличие жесткой конкуренции говорит о высокой ликвидности в данном сегменте рынка электроники и программного обеспечения.

Поэтому не стоит беспокоиться по поводу того, что азиатские компании якобы все больше давят на американского компьютерного гиганта. Было бы гораздо хуже, если бы Intel остался в данном сегменте без серьезных конкурентов. Это был бы намек на то, что компания занимается чем-то не тем. А пока есть борьба, будет и технический прогресс.



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