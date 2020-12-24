Смартфон Honor V40 оснастят самым быстрым в мире тачскрином

24.12.2020, 2:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Незадолго до запуска в производство нового флагмана Honor V40 в сети появляется все больше технических характеристик смартфона. Один из авторитетных источников сообщил, что в данной модели мобильного гаджета будет обеспечена самая высокая в мире частота опроса сенсорного экрана.

Речь идет о 180 Гц, благодаря которым умелые руки пользователя смогут вводить по три команды за секунду. Схожие параметры можно найти только в передовых игровых смартфонах ASUS ROG Phone 3 или Xiaomi Black Shark 3, говорят специалисты.

Кроме того, новый Honor, как ожидается, будет обладать очень высокой яркостью картинки на экране. По предварительным данным, в нем будет использован процессор MediaTek Dimensity 1000+ и обеспечена поддержка 5G.