 

Смартфон Honor V40 оснастят самым быстрым в мире тачскрином

24.12.2020, 2:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Незадолго до запуска в производство нового флагмана Honor V40 в сети появляется все больше технических характеристик смартфона. Один из авторитетных источников сообщил, что в данной модели мобильного гаджета будет обеспечена самая высокая в мире частота опроса сенсорного экрана.

Речь идет о 180 Гц, благодаря которым умелые руки пользователя смогут вводить по три команды за секунду. Схожие параметры можно найти только в передовых игровых смартфонах ASUS ROG Phone 3 или Xiaomi Black Shark 3, говорят специалисты.

Кроме того, новый Honor, как ожидается, будет обладать очень высокой яркостью картинки на экране. По предварительным данным, в нем будет использован процессор MediaTek Dimensity 1000+ и обеспечена поддержка 5G.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Байден объявил о создании фонда по защите выборов в США

06.07 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

22.12 / Украина «арестовала» 32 судна за заход в порты Крыма

15.07 / В Израиле задумались о скором возвращении карантина из-за коронавируса

23.07 / «Преступная группировка» — экс-соратник Порошенко рассказал, как лидеры майдана пришли к власти

09.08 / Девять регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

08.07 / Гаагский трибунал: власти боснийских сербов проповедуют отрицание геноцида в Сребренице

01.07 / В Украине за сутки госпитализировали 177 больных с COVID-19 – Минздрав

21.12 / Умер сценарист Александр Курляндский

09.07 / Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска