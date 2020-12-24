Мужчина дважды выстрелил в женщину на улице в Москве

24.12.2020, 1:40, Новости дня

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В связи со стрельбой, в результате которой пострадала женщина, открыто уголовное дело о покушении на убийство, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело завели по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Стрельба произошла вблизи жилого дома по улице Профсоюзной. Мужчина как минимум дважды выстрелил в женщину. Она госпитализирована, мужчину ищут правоохранители. Источник ТАСС сообщил, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

При этом ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты. Указывается, что пострадала женщина 1990 года рождения.

Это не первый случай стрельбы в Москве за последнее время. 22 декабря неизвестный устроил стрельбу в одном из банков Москвы. 19 декабря на парковке в Кропоткинском переулке в Москве охранник напал на дворников, обстреляв их из пневматического пистолета. 13 декабря в центре Москвы открыли стрельбу из автомобиля Maybach. 12 декабря мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на территории детского сада. 3 декабря сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который устроил стрельбу на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.