Семь человек пострадали от вакцины Pfizer в США

24.12.2020, 1:40, Новости дня

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В США зафиксирован седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, пострадал медик в Нью-Йорке, сообщают СМИ.

В Нью-Йорке привиты свыше 30 тыс. человек. Городское управление здравоохранения и психической гигиены пояснило, что «применение вакцин приводит к побочным эффектам и возникновению аллергических реакций», такие «случаи известны и встречаются», передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Подчеркивается, что Pfizer и BioNTech признавали риск аллергической реакции у небольшого числа тех, кто воспользуется вакциной. В Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США предполагают, что проблемы вызывает полиэтиленгликоль. Это вещество входит в состав как вакцины Pfizer, так и препарата компании Moderna.