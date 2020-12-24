В Одессе 19-летняя с ножом напала на незнакомца. Она была недовольна просьбой воспользоваться ее телефоном – полиция

24.12.2020, 1:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Одессе полиция задержала 19-летнюю женщину, которая с ножом напала на прохожего в центре города – на улице Дерибасовской. Об этом пресс-служба областного управления Нацполиции проинформировала 23 декабря.

“Возмутившись просьбой незнакомца сделать звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, нанеся проникающее ранение. Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась”, – сказано в релизе.

Личность женщины идентифицировали, ее нашли и задержали через несколько дней – злоумышленница скрывалась у знакомых.

На оперативном видео, которое обнародовала пресс-служба полиции, задержанная сказала, что два раза ударила незнакомца ножом, после чего выбросила нож в море.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка