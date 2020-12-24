 

В Одессе 19-летняя с ножом напала на незнакомца. Она была недовольна просьбой воспользоваться ее телефоном – полиция

24.12.2020, 1:20, Новости дня
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В Одессе полиция задержала 19-летнюю женщину, которая с ножом напала на прохожего в центре города – на улице Дерибасовской. Об этом пресс-служба областного управления Нацполиции проинформировала 23 декабря. 

“Возмутившись просьбой незнакомца сделать звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, нанеся проникающее ранение. Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась”, – сказано в релизе. 

Личность женщины идентифицировали, ее нашли и задержали через несколько дней – злоумышленница скрывалась у знакомых. 

На оперативном видео, которое обнародовала пресс-служба полиции, задержанная сказала, что два раза ударила незнакомца ножом, после чего выбросила нож в море. 

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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