 

Суд разрешил заочно расследовать дело экс-главы СБУ Якименко

24.12.2020, 1:20, Новости дня
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Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины – руководителя Антитеррористического центра при СБУ Александра Якименко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 23 декабря. Имя экс-главы СБУ не указывалось, но обстоятельства дела указывают, что речь идет именно о Якименко. 

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Это решение позволит стороне обвинения вести расследование при отсутствии Якименко, сказано в релизе. 

Разрешение предоставлено в уголовном производстве, в котором фигурируют беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в том числе Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк. 

Правоохранители считают, что эти экс-чиновники в составе преступной группировки с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконно препятствовали проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышали власть и служебные полномочия, что привело к тяжким последствиям, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству. 

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с апреля 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным нового руководства Службы безопасности, Якименко отдавал приказ расстреливать протестующих на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли “вещдоки” – килограммы документов, свидетельствующие об их преступлениях против Майдана. 

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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