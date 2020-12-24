Павел Дуров решил монетизировать Telegram

24.12.2020, 1:14, Новости дня

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Как оказалось, для поддержки финансовой стабильности популярного мессенджера Telegram его основатель Павел Дуров буквально до последнего оплачивал счета из собственного кармана. Только теперь, когда количество активных пользователей перевалило за полмиллиарда человек, он решил монетизировать данный бизнес.

По словам самого Дурова, настал момент принятия важного решения. Пора либо продавать Telegram третьему лицу, либо заставить его зарабатывать деньги.

Продавать свое детище Дуров, судя по всему, не собирается. Поэтому он объявил о решении монетизировать Telegram, постепенно предлагая заинтересованным лицам платные услуги. Для обычных пользователей весь существующий ныне пакет сервисов Дуров обещает оставить бесплатным.