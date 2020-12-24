 

Мнение: Почему Навальный не погиб?

24.12.2020, 0:50, Разное
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В медицинском журнале Lancet опубликован отчет о лечении Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите».

Немецкие медики со ссылкой на выписку из омской больницы сообщили, что у Навального наблюдалось «коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, диагностирована дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия».

Российские медики провели интубацию и подключили пациента к ИВЛ.

Еще в статье, опубликованной в журнале Lancet,  говорится, что «впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия, выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в "Шарите". ОЗХО подтвердила этот вывод».

Профессор, доктор медицинских наук Василий Власов прокомментировал публикацию журнала Lancet.

Ключевое, из комментария профессора:  «Немецкие врачи сочли указания на отравление фосфороорганическим веществами антихолинэстеразного действия совершенно убедительными и начали соответствующую терапию адекватными дозами атропина….»

Васильев дает ответ и на вопрос, почему Навальный выжил: «Вероятными причинами нелетального исхода… являются применение отравителями малых доз яда и оказание медицинской помощи» (отсюда).

Я не медик и понятия не имею, что такое «коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, диагностирована дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия». Но мне не понятно, неужели всего этого недостаточно для возбуждения в России уголовного дела и проведения расследования?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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