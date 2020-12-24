Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

24.12.2020, 0:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что заблокировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год (начался 1 октября).

Трамп сообщил нижней палате Конгресса, что «возвращает без одобрения проект военного бюджета», хотя и «признает важность законопроекта для национальной безопасности» США. По его мнению проект бюджета «не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие ветеранов и военную историю» США, а также «противоречит усилиям» Белого дома «по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики». Глава американского государства считает, что в нынешнем виде документ представляет собой «подарок Китаю и России».

Президент США выразил недовольство тем, что в бюджете нет пункта об отмене закона, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. По мнению Трампа, это «способствует распространению иностранной дезинформации в сети, что является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов». Трамп потребовал отменить соответствующий закон, передает ТАСС.

Также он выступил против обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны, и избавления от любой символики рабовладельческого Юга. Трамп подчеркнул, что «ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс» США в «борьбе за реализацию основополагающих принципов».

Наконец, Трамп раскритиковал документ за то, что в нем содержатся «многочисленные положения», которые «прямо противоречат внешней политике» его администрации. В частности, речь идет о решениях Трампа по возвращению домой военных США, которые находятся за границей.

Как сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмены 28 декабря проголосуют по преодолению вето президента на оборонный бюджет, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп предупреждал, что наложит вето на оборонный бюджет страны, принятый Конгрессом. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.