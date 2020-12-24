 

Путин не считает, что с приходом Байдена к власти в США России станет труднее

24.12.2020, 0:26, Новости дня
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Президент России Владимир Путин не считает, что с приходом к власти в США избранного президента Джозефа Байдена России будет труднее. Об этом он сказал 23 декабря во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов назвал Байдена “неоглобалистом, который нас объявил врагом номер один”, а также заявил, что с его приходом “у нас ситуация у всех ухудшится”.

Путин сказал, что так не считает.

“По поводу того, что меняется руководство в Штатах и нам будет труднее. Не думаю, там будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности и угрозы, тем более заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности”, – сказал он.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски. 

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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