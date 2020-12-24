 

AstraZeneca подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании

24.12.2020, 0:26, Новости дня
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Компания AstraZeneca направила в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании полный пакет документов, необходимых для регистрации вакцины от COVID-19. Об этом 23 декабря заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, сообщает Reuters.

По его словам, это необходимый шаг на пути к использованию вакцины в Великобритании.

Британско-шведская компания AstraZeneca разрабатывала вакцину от коронавирусной инфекции совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания препарата проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности. 

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинации различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

С 8 декабря в Великобритании проходит вакцинация от COVID-19 препаратом BNT162b2, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 декабря в мире коронавирусом заразились 78,47 млн человек, из них 1,72 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

В Великобритании с начала эпидемии COVID-19 был подтвержден у 2,15 млн человек, почти 70 тыс. из которых скончались. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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