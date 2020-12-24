Мнение: Немцы удивляются, как Навальный развел фрицев и не понимают – почему русские тупо ржут

24.12.2020, 0:00, Разное

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Они тупые. Нет, они там объективно все тупые, а не только Госсекретарь США Помпео, который еще, напомню, и главой ЦРУ был. Например, сейчас немцы не понимают, как мультик Лешки, в котором он звонит своему убийце (держите меня, я не могу уже хохотаться), набрал за 17 млн просмотров – а в России всем начхать. И не то, что революции не случилось, кроме горстки дегенератов всем просто пофигу. Ну и жалко, что Сисяна не посадят.

По подсчетам Die Tageszeitung, ролик посмотрело порядка 12 млн зрителей (на данный момент более 17 млн просмотров – прим. ред.), однако это не вызвало никакого резонанса в российском обществе, чему немцы весьма удивились.У россиян случившееся не вызывает никакого возмущения. По мнению Барбары Эртель, жители страны привыкли к тому, что Путину и его команде все сходит с рук, и поэтому у Кремля есть карт-бланш на подобные действия. На Владимира Путина не найти управу, и это печально – подытожила журналистка.

Понимаете, да? Мы не верим в лажу и немецкие журнашлюхи удивляются – как так-то! Так все просто, неуважаемая Барбара – мы не тупые.

Нас нельзя охмурить борьбой за гомосеков, сказками про трусы, бреднями про сбитый Боинг и т.д. Если вас слушать, партнеров, епта – мы докатимся, что Земля окажется плоской. Уж не говоря о том, что 17 млн лешкиных просмотров – явная накрутка.

Но, вот что самое главное.

В Англии полная жопа, Германию Меркель также хочет закрыть, Штаты диктуют Берлину свою волю, дорогущий проект газопровода СП-2 под сильным давлением, потому что у немцев не то, что яиц нет, там даже место соответсвующее видать заросло, армия ФРГ это слезы и т.д. и т.п.

А эти придурки нам про Навального рассказывают, которого не берет "Новичок". И который уже настолько себя опозорил – что надо быть сильно тупым, чтобы во все это верить. Хомяков сцаными тряпками уже даже в Сети гоняют, не говоря о публичных местах – ну, я сам видел – общество смотрит на таких, как на полных дебилов.

Так что это прекрасно, что Германия удивляется, почему топорной работе ЦРУ в России не верят.

Потому что на конкурсе мудаков уважаемый Майк Помпео второе место займет. И поделит его с Навальным. Так яснее?

Счастья вам.