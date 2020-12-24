Наступает год исполнения пророчества «Короля мира»?

24.12.2020, 7:05, Разное

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Одной из самых страшных легенд, будораживших умы людей первой половины прошлого века, была легенда о некоем огромном подземном царстве, расположенным или где-то в Центральной Азии, или вообще в центре Земли. Мистики называют эту загадочную страну Агарта или Агарти.

Где находится Агарти никто не знает и в качестве возможных вариантов разные исследователи назвали и Тибет/Гималаи, и Афганистан, и Среднюю Азию, и Монголию, и северные районы Китая. Возможно даже эта Агарти есть везде, то есть подземелья тянутся по всему континенту и в перечисленных местах только выходы на поверхность, через которые на Землю приходили посланники из этой загадочной страны.

На поиски Агарти разные режимы в разное время отправляли экспедиции, но, по понятным причинам, с итогами поисков никто с широкой публикой не делился. Тем не менее, в конце XIX и начале XX веков по этим районам путешествовало много частных и независимых исследователей, одним из которых был польский журналист и путешественник Фердинанд Оссендовский (1876–1945), который по итогам своих исследований в начале 1920-х годов издал книгу «Звери, люди и боги».

В этой книге Оссендовский, ссылаясь на лам, дервишей и других мистиков, пересказывает легенду о так называемом «Короле мира» – сидящем где-то в подземельях невидимом планетарном правителе, который управляет планетой, телепатически воздействуя на своих эмиссаров в разных странах.

Согласно той же легенде один раз в сто или более лет, перед началом очередного исторического цикла, из Агарти приходит к людям посланник и в общих чертах рассказывает, что будет с миром в ближайшей перспективе. История текущей цивилизации была доведена ламам в 1890-м году и в пересказе Оссендовского заключается в следующем:

«Люди все больше и больше будут забывать о своей душе и заботиться о своем теле. На этой земле будут царить величайший грех и тление. Люди станут свирепыми животными, жаждущими крови и смерти своих братьев. «Полумесяц» померкнет, а его последователи погрузятся в нищету и непрекращающуюся войну. Его победители будут поражены солнцем, но не продвинутся вверх, и дважды их постигнет величайшее несчастье, которое закончится оскорблением на глазах других народов. Падут короны царей, великих и малых… один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь… Произойдет ужасная битва между всеми народами. Море станет красным … земля и дно морей будут усыпаны костями … царства будут разбросаны … целые народы умрут … голод, болезни, преступления, неизвестные закону, никогда ранее не виданные в мире.

Придут враги Бога и Божественного Духа в человеке. Те, кто возьмется за руку другого, тоже погибнут. Забытые и преследуемые восстанут и привлекут внимание всего мира. Будут туманы и бури. Голые горы внезапно покрываются лесами. Придут землетрясения … Миллионы сменят оковы рабства и унижения на голод, болезни и смерть. Древние дороги будут заполнены толпами, которые кочуют с места на место. Величайшие и прекраснейшие города погибнут в огне… один, два, три… Отец восстанет против сына, брат против брата и мать против дочери…. Порок, преступление и разрушение тела и души последуют…. Семьи будут разбросаны…. Истина и любовь исчезнут…. Из десяти тысяч человек останется один; он должен быть обнаженным и безумным, без силы и знаний, чтобы построить себе дом и найти пищу… Он будет выть, как разъяренный волк, пожирать трупы, кусать свою плоть и вызывать Бога на битву … Вся земля опустеет. Бог отвернется от человека и над ним будут только ночь и смерть.

В общем, довольно известная апокалиптическая страшилка, повествующая о непонятных апокалиптических временах. С одной стороны, в тексте довольно хорошо угадывается наше время, с другой – все выше перечисленной можно было сказать, наверное, и о временах накануне падения Древнего Рима, и любой другой цивилизации. Однако, как-то так получилось, что у господина Оссендовского есть нечто, дающее намеки на даты реализации всего этого. Так, заключительная часть пророчества гласит:

«В пятидесятый год появятся только три великих царства, которые будут счастливо существовать семьдесят один год. Потом будет восемнадцать лет войны и разрушений. Тогда народы Агарти выйдут из своих подземных пещер на поверхность земли ».

Поскольку посланник передал пророчество в районе 1890-го года, то ближайший 50-й год это либо 1940-й, если считать от момента прихода человека из Агарти, либо 1950-й – если отталкиваться от общепринятого в мире летоисчисления. Все ведь как говорят: девяностые, семидесятые, восьмидесятые и так далее – тысячелетия идут в контексте.

На 1940-й год каких-то трех великих стран в мире не прослеживалось – стран было много, все считали себя великими, что закончилось Второй мировой. И по её итогам три страны, собственно, и остались, которые условно можно назвать NATO, Варшавский блок и КНР. Возможно, речь идет о сегодняшних царствах: США, ЕС, КНР – считать можно по-разному, но в любом случае больше трех сильных игроков в мировой геополитике за последние 70 лет не было, так что привязка к дате кажется правильной.

Далее в пророчестве фигурируют возросшая сейсмическая активность и что-то типа великого переселения народов. Падение нравов – это традиционный атрибут заката всех империй и всех цивилизаций, но сейсмология и миграция – это нечто новенькое, это типичный признак нашего времени. А раз так, то, добавляя к “пятидесятому году” 71 год, мы получает год 2021-й, в котором должна разразится опустошительная мировая война длительностью 18 лет.

Насколько это пророчество «Короля мира» реально – мы, не будучи придворными этого короля достоверно не знаем. Но мы знаем, что за несколько недель до начала оккупации китайцами Тибета, местные монахи упаковали все самые ценные артефакты и вывезли их в неизвестном направлении. Это исторический факт. И подвигло монахов на это действо посещение одного из монастырей каким-то очень усталого вида странником, который пытался общаться со всеми на каком-то непонятном никому диалекте. Когда этого человека привели к одному из очень старых монахов, помнившему этот диалект, они заперлись в комнате и долго общались, после чего загадочный странник исчез, а тибетцы начали эвакуацию своих сокровищ. Как многие думают о китайском вторжении монахов предупредил посланник от того самого «Короля мира».

Исходя из этого исторического опыта пророчество, переданное господином Оссендовским кажется похожим на правду. На 1920-й год роль Ислама в мировой политике была нулевая и кто бы мог подумать, как все изменится за сто лет. На 1920- год невозможно было себе представить горящие в один миг города, поскольку на тот момент не было не только атомного оружия, но и нормальной авиации. Всё это появилось только после того самого “пятидесятого года”, с момента которого 70 лет как раз и прошли, так что следим за развитием событий.