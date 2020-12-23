Мнение: Политический мандраж

23.12.2020, 23:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно муниципального депутата Юлию Галямину. За то, что выходила на мирные акции протеста.

Гособвинение убедило суд, что «действия депутата создали угрозу причинения вреда чужому имуществу или здоровью». И это притом, что по делу нет потерпевших.

Казалось бы, надо радоваться условному сроку. Прокурор-то требовал для Юлии 3 года реальной колонии. Но повода для радости не вижу. Дело в том, что обвинительный приговор по ст. 212.1 УК лишает Галямину возможности приянть участие в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Похоже, что система решила подстраховаться и заранее выбить из гонки наиболее активных претендентов на думские мандаты.

Если это приговор Галяминой – не политический мандраж власти, что это такое?

На снимках: Юлия Галямина возле здания Тверского суда. Фотграфии отсюда.