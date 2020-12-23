В «Единой России» сказали, когда 31 декабря станет выходным для всей страны

23.12.2020, 23:52, Новости дня

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Госдума может принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне 31 декабря уже в весеннюю сессию, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Уже в новом году в весеннюю сессию мы сможем в спокойном режиме принять соответствующие поправки в трудовое законодательство», – сказал Исаев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы объявили 31 декабря выходным.

Напомним, 8 декабря парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря. В пояснительной записке указывается, что «предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами». Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2024 года, так как 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные дни.

В октябре правительство приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.