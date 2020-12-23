Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре

23.12.2020, 23:52, Новости дня

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Бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» миллиардер Игорь Сосин умер во сне на Занзибаре, сообщили СМИ.

Сосину было 53 года. По предварительной информации, у него могло остановиться сердце во сне. Бизнесмены Александр Соркин и Михаил Фридман помогают доставить тело Сосина в Россию и организовать похороны. Как передает НТВ, Сосин собирался разойтись с женой Инной. На Занзибаре он отдыхал вместе с дочерью Таисией и знакомой девушкой. Бизнесмен планировал отметить там Новый год. Жена Сосина проводила отпуск на Багамах. Узнав о смерти мужа, она вылетела в Москву.

Дочь Сосина подозревает, что отец мог повторно перенести коронавирус. Накануне вечером он потерял обоняние и у него поднялась температура. Девушка рассказала об этом друзьям и родственникам в Татарстане. Однако сейчас она не выходит на связь, пишет «Комсомольская правда».