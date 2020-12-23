 

Сын Софии Ротару показал селфи с матерью без фильтров

23.12.2020, 23:42, Разное
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Руслан Евдокименко в своем микроблоге Instagram опубликовал совместное селфи с матерью, подписав снимок «фото со звездой». На снимке у 73-летней Софии Ротару можно разглядеть только несколько морщинок.
Поклонники певицы уверены, что стареть их любимица не намерена. На всех последних фотографиях София Ротару выглядит подтянутой, молодой и улыбчивой. Исключением не является селфи с Русланом Евдокименко. Фанаты восхитились смелостью знаменитости, ведь ее коллеги, зачастую, отказываются позировать на камеру без фильтров. Многие публикуют в социальных сетях снимки только после того, как и профессионально обработают, чтобы предстать перед фолловерами в лучшем виде.

На фотографии 50-летний сын певицы запечатлен в белой футболке, черной куртке и кепке, а сама звезда в нарядном красном платье и с массивным украшением на шее. Поклонники отметили, что такой яркий цвет освежает Софию Ротару.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности артистки. По его мнению, знаменитость максимально старается сохранить естественность, поэтому серьезные операции она не делала. Врач убежден, что София Ротару прибегала к козелковой подтяжке лица и блефаропластике.



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