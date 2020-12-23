В Москве пожилой пациент изрезал двух медсестер ножом, пока его переводили в реанимацию

23.12.2020, 23:42, Разное

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В ГКБ №23 им И.В. Давыдовского в Москве пациент набросился на двух медсестер, предварительно вооружившись ножом. За нанесение тяжкого вреда здоровью в отношении 68-летнего гражданина открыли уголовное делопроизводство.

Инцидент произошел 22 декабря, когда пациента столичной клиники переводили в отделение реанимации. Неизвестным способом он пронес в больницу нож и воспользовался им против двух медсестер. Злоумышленник нанес несколько ударов прямо в красной зоне клиники, нанеся раны разной степени тяжести. Одну из пострадавших сотрудниц больницы было решено госпитализировать с травмами.

Медики сумели успокоить разбушевавшегося пациента, после чего принималось решение об его введение в состояние искусственной комы. В настоящее время следователями продолжается расследование уголовного дела, открытого согласно ст. 111 УК РФ.