 

Захватившего заложников в отделении “Укрпошти” в Харькове Безуха приговорили к 10 годам тюрьмы

23.12.2020, 23:32, Новости дня
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Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, который в декабре 2017 года захватил заложников в отделении “Укрпошти”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

“Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении “Укрпошти”. После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании”, – говорится в сообщении.

Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию и судебное разбирательство начиналось с самого начала, отметили в прокуратуре.

Пока приговор суда не вступил в силу.

30 декабря 2017 года Безух, угрожая взрывчаткой, захватил отделение “Укрпошти” возле станции метро “Киевская”.

Правоохранители рассказали, что требования Безуха были неясными, он упоминал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.

Безуха нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Все девять заложников были освобождены. Взрывное устройство оказалось муляжом.

Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и подозревался в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

В прокуратуре сообщили, что Безух выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил каннабис.

22 марта прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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