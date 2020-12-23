 

В Харькове похоронили Кернеса, в РФ предъявили обвинения Маркиву. Главное за день

23.12.2020, 23:32, Новости дня
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Кернеса похоронили

В Харькове 23 декабря похоронили мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Проститься с ним пришло более 100 тыс. людей, сообщили в полиции.

В РФ выдвинули обвинения Маркиву

23 декабря Следком РФ сообщил, что предъявил украинскому нацгвардейцу Вителию Маркиву обвинение в убийстве на Донбассе россиянина Андрея Миронова. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина превентивно направила в Интерпол предупреждение о возможной провокации со стороны России в отношении Маркива.

Дело Кожары передали в суд

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена, бывшего главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого.

Украиского военнослужащего вернули из ОРДЛО

23 декабря Украине удалось вернуть военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, младшего сержанта Александра Пупко с территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Военный попал к боевикам “недавно” и при обстоятельствах, которые выясняются, заявила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Еще один штамм коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил 23 декабря на брифинге, что в Соединенном Королевстве обнаружили два случая еще одной мутации коронавируса SARS-CoV-2.

“Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании”, – подчеркнул Хэнкок.

Оба случая подтвердили у граждан, которые путешествовали в ЮАР.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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