 

Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

23.12.2020, 22:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин на собственном примере показывает личное отношение к благотворительной акции «Елка желаний», которая уже стала традицией, сообщил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что Путин «показывает пример не просто формальной истории – отправить подарок через помощника – а именно личного, человеческого отношения». По словам замглавы Администрации президента, мы видим «пример того, что это не подчиненным команду дать, а свое личное время потратить, потому что это вопрос частички души». По его словам, «это очень человеческая должна быть история», а «если нет, то лучше не участвовать», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Он указал, что «Елка желаний» стала традицией для подвластных структур и различных компаний в России, демонстрируя «силу примера» главы государства, «сегодня такие елки – это уже норма». Кириенко рассказал, что «в администрации они стоят всегда, в министерствах и ведомствах они стоят, губернаторы у себя такие елки ставят», в «корпорациях и государственных, и частных такие елки ставятся, и количество партнеров с каждым годом увеличивается».

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Хакеры похитили данные минфина США

23.08 / Самосвал и автобус столкнулись в Москве

21.09 / “Танцев все меньше”, “Обман, выдумки, интриги”. Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл

07.11 / Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

16.09 / Степанов заявил, что ему “не безразлична” Одесская область, и согласился возглавить список “Слуги народа” в облсовет

14.07 / В мире: Предатель уничтожил половину Оклахомы

03.08 / Покрас Лампас раскрыл тайное послание на граффити в Екатеринбурге

24.08 / Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

25.11 / «Вымпелком» отказался от помощи Nokia и Huawei

28.09 / Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска