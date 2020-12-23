США обязали импортеров алюминия получать лицензии

23.12.2020, 22:58, Новости дня

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Импортеры алюминия с 2021 года должны будут получать специальные лицензии для защиты интересов американских производителей, сообщил глава минторга США Уилбур Росс.

По его словам, это «позволит более успешно определять потенциальные транзитные поставки и другие уклонения» от правил. Такие меры он объяснил желанием дать американским производителям возможность «конкурировать на равных условиях», передает РИА «Новости».

Министерство торговли пояснило, что лицензирование необходимо для создания системы мониторинга и анализа импорта. Новые правила вступят в силу с 25 января. Кроме того, в течение года от импортеров будут требовать данные о месте производства продукции. Чтобы получить лицензию, нужно будет сообщить об объеме, стоимости и происхождении поставок. В сентябре началось создание аналогичной системы мониторинга импортеров стали.

В октябре сообщалось, что Соединенные Штаты изучают возможность установления новых пошлин на импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В 2018 году президент США Дональд Трамп вводил пошлины на импорт стали и алюминия в США.