 

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

23.12.2020, 22:58, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в городе выявили 756586 случаев COVID-19, 582772 вирус-положительных пациента выздоровели, общее число летальных исходов – 10689  (днем ранее умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, дополнительных ограничительных мер не планируется, однако существующие отменять рано. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусом, при этом ситуация в регионах неоднородная. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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