Мнение: О потерях гражданского населения в ходе Карабахской войны

23.12.2020, 22:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уполномоченный по правам человека в Карабахе о потерях гражданского населения в ходе недавней войны.

1. Погибло 60 человек (из них в результате боевых действий – 39 человек, убиты в плену – 21)

2. Пропавшие без вести 40 человек (предполагается, что некоторые из них могли быть также убиты)

Итого, суммарно заявлено ровно 100 гражданских с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. С учетом того, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы, то цифра, возможно, в итоге будет несколько меньше.

Армения ранее называла цифру в 54 убитых и 148 раненых гражданских за весь период войны.

Азерайбаджан по итогам войны заявил 101-го погибшего гражданского и более 400 раненых. Большая часть из них погибла от ракетных и артиллерийских обстрелов армянских военных.