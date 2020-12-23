 

Мнение: О потерях гражданского населения в ходе Карабахской войны

23.12.2020, 22:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уполномоченный по правам человека в Карабахе о потерях гражданского населения в ходе недавней войны.

1. Погибло 60 человек (из них в результате боевых действий – 39 человек, убиты в плену – 21)
2. Пропавшие без вести 40 человек (предполагается, что некоторые из них могли быть также убиты)

Итого, суммарно заявлено ровно 100 гражданских с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. С учетом того, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы, то цифра, возможно, в итоге будет несколько меньше.
Армения ранее называла цифру в 54 убитых и 148 раненых гражданских за весь период войны.

Азерайбаджан по итогам войны заявил 101-го погибшего гражданского и более 400 раненых. Большая часть из них погибла от ракетных и артиллерийских обстрелов армянских военных.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 терабайт

04.09 / Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ

10.09 / Мнение: Расовый вопрос испортил Америку

22.09 / Россиянин поджег машину с годовалым ребенком из-за ссоры с женой

13.07 / OnePlus намерена выпустить еще один бюджетный смартфон

18.08 / Эксперт: Лукашенко попытается расколоть оппозицию, признав Крым российским

20.09 / Шест ему в руки

25.06 / Принц Гарри и Меган Маркл поработали в пекарне Лос-Анджелеса вместе с бывшими заключенными

30.07 / Саша Черно из “Дома-2” родила сына: Слишком долго ждали

29.07 / Мнение: “Потешный авианосец” снова в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска