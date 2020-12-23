 

“Не создал ничего”: Лукашенко сравнили с политическим паразитом

23.12.2020, 22:50, Разное
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Обозреватель считает, что даже своему электорату президент интересен до тех пор, пока соответствует их картине должного. Для того, чтобы заручиться поддержкой, Александр Лукашенко вынужден приспосабливаться к ожиданиям своей целевой аудитории. Однако белорусский лидер оказался неспособным формировать мировоззрение больших групп населения.

Отсутствие жестких идеологических рамок позволяло главе государства маневрировать, подстраиваясь под ситуацию и аудиторию. С одной стороны, политик защищает национальный суверенитет, с другой, когда надо – он “русский со знаком качества”.

Такая двойственная позиция работает до того момента, пока не появляется конкурент, имеющий лучшие возможности продвижения своей личности среди целевой аудитории. Таким конкурентом Александра Лукашенко является президент России Владимир Путин.

Так, согласно социологическим опросам, по состоянию на 2018 год самым популярным политиком в Белоруссии оказался именно российский лидер. Можно предположить, что если бы он решил баллотироваться на пост президента республики, то легко обошел бы Александра Лукашенко.

Примечательно, что иногда президента Белоруссии сравнивают с Гитлером. Однако, в отличие от него, Александр Лукашенко “в идейном плане не создал ничего, паразитируя четверть века на советском идейном наследии”, – констатировал Андрей Поротников.



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