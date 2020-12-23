Власти Петербурга помогут многодетным семьям с подарками к Новому году

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23.12.2020, 22:48, Разное
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Глава администрации Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о выдаче многодетным семьям денежных средств для покупки подарков на Новый год. Об этом пояснил глава комитета по вопросам соцполитики Александр Ржаненков во время заседания правительства.
Предполагается, что местные семьи смогут использовать пособие в объеме 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Выплаты проведут в следующие несколько дней. Никуда ходить не потребуется, поскольку деньги будут переданы на соответствующие счета. Информация для проведения данной процедуры у властей имеется. По словам Ржаненкова, подарок в форме пособия до наступления 2021 года смогут получить 152 тысячи детей. Средства передадут для 47 тысяч семей Северной столицы.

Губернатор Беглов отметил и детей-инвалидов, количество которых в городе составляет порядка 17 тысяч. Ржаненков уверяет губернатора, что администрация уже достигла требуемых соглашений с благотворителями, пишет Nation News.



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