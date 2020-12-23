Божена Рынска: Я избивала покойного Игоря Малашенко до кровавых гематом

23.12.2020, 22:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скриншоты переписки Вероники Белоцерковской с Боженой Рынской шокировали общественность. Колумнистка газеты «Известия» призналась, что избивала покойного Игоря Малашенко «до кровавых гематом».

В Сети начали бурно обсуждать скандальные подробности брака Божены Рынской с Игорем Малашенко, который скончался в 2019 году. Судя по диалогу журналистки с Вероникой Белоцерковской, вдова поднимала руку на пожилого супруга. Один из таких случаев произошел, когда политолог переписал треть самого дорогого актива в траст. Сотрудница «Известий» также называла телеведущего «старым ненужным маразматиком», чей характер она была не в силах выносить.

Белоцерковская заявила, что публикует часть переписки из-за угроз судом, которые исходили от её соперницы. В частности, были раскрыты детали процедуры ЭКО, к которой Рынска прибегла в начале 2020 года. Несмотря на то, что Малашенко злоупотреблял алкогольными напитками перед сдачей сперматозоидов, его ребенок появился на свет в марте. Как объяснила светская обозревательница, покойный муж не хотел заводить от неё каких-либо наследников. Такой информацией поделилось издание «Слово и Дело».