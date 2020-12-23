 

Ученые из Австралии определили период активности антител от COVID-19

23.12.2020, 22:48, Разное
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Ученые из Австралии сообщили, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют антитела от него на протяжении минимум восьми месяцев. Ранее считалось, что период защиты от COVID-19 не превышает 60 дней.
По данным издания MedicalXpress, в исследовании австралийских специалистов принимали участие 25 пациентов с коронавирусом. С первого дня после выявления заболевания и до 242 дня исследователи брали образцы крови для того, чтобы определить наличие в организмах испытуемых антител. В итоге оказалось, что только по истечению 8 месяцев иммунная система перестает распознавать коронавирус, ввиду чего для нее он снова становится принципиально новым недугом.

Все пациенты даже спустя заявленный срок имели В-клетки памяти, которые позволяли иммунной системе эффективнее бороться с заболеванием. Автор исследования Менно ванн Зельм отметил, что результаты могут отличаться в зависимости от региональных особенностей. В северных широтах планеты у людей имеется повышенный иммунитет от респираторно-вирусных заболеваний в силу особого климата. У них же продолжительность защиты от коронавируса также может быть больше.



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