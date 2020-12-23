Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

23.12.2020, 22:40, Разное

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…и поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID в новогодние праздники.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Он порекомендовал принять такое решение властям регионов, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя, передает ТАСС.

С предложением сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Путин заявил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя, и порекомендовал объявить последний день года выходным главам тех субъектов, где этого еще не сделали.

«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Путин.

Президент также поручил удвоить дополнительные выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом в новогодние праздники.

Ранее власти нескольких десятков регионов РФ объявили 31 декабря нерабочим днем.

В конце ноября, Государственная дума отклонила проект закона партии ЛДПР, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму еще в конце 2019 года.