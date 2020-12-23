Мнение: Нипоэл…а где хор апологетов Апокалипсиса???? :-)

23.12.2020, 22:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Здравствуйте уважаемые.

Ждал вчера весь день и сегодня с утра – и тишина….Как так то, а?? То ли народ вообще необразованный стал, то ли слишком придавлены годом 2020, то ли куда важнее пообсуждать какого-нибудь Моргенштерна, простигосподи :-))) Люююди, ау?? Где ваша паника то, а?



21 декабря в 18:20 произошло так называемое Великое соединение — сиречь соединение планет Юпитера и Сатурна, когда видимое положение этих двух планет на небесной сфере наиболее близко друг к другу. В последний раз до этого НАСТОЛЬКО близкое соединение Юпитера и Сатурна произошло ….16 июля 1623 года, однако в тот день эти планеты находились вблизи Солнца и были ненаблюдаемы.



А до этого в начале первого тысячилетия. И более того, некоторые из ученых (в том числе и великий Кеплер) полагают, что Вифлеемская звезда это и есть Великое соединение.



А на секундочку, в Средние века и позже с Великим соединением ВСЕГДА связаны ожидания новой фазы в мировой истории, и (подчеркну особо) чаще всего эсхатологические, вплоть до второго пришествия Христа и Страшного Суда…



А вы там про какой то календарь Майя вспоминали :-))))

Где паника, где ужас, где это все, а?

Пропустили….эээх :-)))

Приятного времени суток