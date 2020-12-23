Мнение: Тёма спасает ФСБ

23.12.2020, 22:28, Разное

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Кстати, о Тёме, безвременно покинувшем нас. Многие, я смотрю, и впрямь решили, что его уход из ЖЖ – это что-то типа “капитуляции”, что он ушел, потому что “потерял популярность”, или потому что “понял, что ЖЖсты в нем разочаровались” и прочий подобный самоутешительный бред. Конечно, нет ничего более далекого от истины. На деле – и это надо признать – Тёма из ЖЖ просто вырос: у него на Ютубе – более полумиллиона подписчиков, да и тексты постить ему тоже есть где: в Телеграме (безо всякого “телетайпа”) у него 260 тысяч подписчиков. Сравнения с ЖЖ тут быть не может – это просто совсем другой порядок цифр.

Ну и главное – Тёма всегда выбирает правильную сторону. Вот, скажем, он оперативно выпустил видео “Ответ Навальному”, которое сейчас активно обсуждается на Фейсбуке и набрало более 350 тысяч просмотров (опять же – цифры, которые для ЖЖ в обычных случаях недостижимая мечта). Что в нем делает Артемий? Весело, с непременным матерком, на хорошем техническом уровне он отмазывает ФСБ, выполняет работу Пескова и Первого канала (которую им не хватило мозгов проделать) – пытается истолковать факты, прозвучавшие в роликах Навального, в благоприятном для ФСБ ключе. Кратко его тезисы таковы: Навального отравила не ФСБ, а Ми-6 (Британия), гебисты ездили за Навальным не для того, чтобы его травить, а наоборот – чтобы спасти, ЕСЛИ он будет вдруг отравлен. И якобы вся команда и состояла из химиков и специалистов по биологическому и химическому оружию, потому что всеведущая ФСБ все 3 года готовилась защищать Навального именно от отравления…

Единственно, удивляет расхождение Тёмы с Нацлидером: Путин ведь прямо говорил про ЦРУ! Какое Ми-6?! Хотя постойте: тут, видимо, намек на скрытую войну спецслужб: Ми-6, значит, Навального травит – а ЦРУ помогает! Помогает… разоблачить ФСБ. Ладно, что-то я тут уже запутался в версиях.

Феноменально, конечно. Думаю, Тёму скоро пригласят на Первый канал (тем более, что его “приватизируют”, и там явно грядут реформы) – заведовать креативной частью агитпропа. По сравнению с этим – какой может быть ЖЖ, в самом деле…