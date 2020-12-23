Тело светской дамы – Личное мнение

23.12.2020, 22:24, Разное

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Вчера в Ружейном переулке на асфальте было найдено тело — «тело светской дамы», как пишут в новостях и публикуют неприятные фотографии (лучше не смотрите).

У бездыханного светского тела были оторваны конечности, оно погибло. Тело принадлежало 46-летней светской даме Ирине Шафировой.



Фото: Соцсети

Печаль.

Но, знаете ли, печаль-то вполне закономерная. Много ли вариантов другого исхода у светских тел?

Кто убил светскую даму Ирину пока неизвестно. Предположений у следствия много — у неё начался, например, бракоразводный процесс с бизнесменом мужем.

Как ведут себя светские тела при разводе, все мы знаем — мужей ненавидят, требуют денег, недвижку, оставить им брюллики.

В процессе дележа «совместно нажитого» светские дамы часто теряют остатки не только порядочности, но и разума. Светское тело вполне в состоянии довести мужа до рукоприкладства, впрочем я бы не спешила обвинять его — чаще всего мужья, святые наивные люди, оказываются непричастны к такому.

Помимо мужей, у светских тел есть другие враги. Лучшие подруги. Любовники-альфонсы, совокупляющие тела за вознаграждение. Наркотики. Алкоголь.

Однако со всем этим пусть разбирается следствие — это их работа, а я хочу сказать о другом.

Много ли у светских тел шансов закончить жизнь достойно?

Что вижу я? Или спиваются, или торчат, или в нищете прозябают, или лежат на кладбище ещё до климакса.

У одной — муж ушёл к молоденькой писечке. Старая стала никому не нужна, хотя продолжает считаться светским телом — бухает в ссылке как не в себя и жрёт фуагра.

Другая, как только бросил муж, сменила фамилию на неприличную. Купила нового мужа, он ей наливает в фужер. Третья — не лучше, мстит своему нынешнему альфонсу за те извращения, которые проделывал с ней тот, кто сделал её полусветской дамой.

К чему это я? Ах, да: ну, нашли светское тело мёртвым. Мне даже не жаль, потому что это — вполне закономерный итог для светской дамы.

Всё ещё завидуете пьяным светским телам эскортограма? Хотели бы такой красивой жизни и смерти в Ружейном переулке для себя? Есть ли хоть пара примеров, когда светское тело заканчивает нормально жизнь?