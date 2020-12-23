Мнение: Письмо: “Попросила уйти”

23.12.2020, 22:16, Разное

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Многие женщины считают, что стать матерью – это их право, и в осуществлении этого права им должны помочь и мужчины, и родители, и подруги, не говоря уж о государстве.

На самом деле нет.

Право заканчивается там, где заканчиваются ваши законные возможности для его реализации.

Если нет мужа, а часики уже громко тикают, женщина может пойти только двумя путями, один экологичный, второй полуэкологичный.

Экологичный путь – приобрести донорскую сперму и решиться на статус матери-одиночки. Однако женщина должна иметь финансовые и другие опоры, чтобы решиться на это. Она не должна рассчитывать на то, что все вокруг будут ей помогать. Хорошо, если каждая девушка будет иметь в будущем виду самостоятельный вариант, не будет полностью рассчитывать на гипотетического мужа, будет заниматься своей экономикой, чтобы иметь возможность самостоятельно родить и вырастить ребенка. Рассчитывать на другого человека как на себя нельзя. Он может повести себя каким угодно образом, исчезнуть или погибнуть, а гипотетический муж может даже не материализоваться.

Полуэкологичный путь – забеременеть от мужчины, согласившегося на любовные отношения. Формально это право женщины – не предохраняться, зачать и оставить себе ребенка, даже если мужчина выразил категорический отказ. А вот фактически это возможно только в определенных случаях. Во-первых, если есть возможность стать матерью-одиночкой, не ожидая от мужчины участия и тем более не требуя. Во-вторых, если ради зачатия не придется обманывать мужчину. Когда он сам не предохраняется, он открывает красное поле для женщины, желающей зачать. Но подкидывать бракованные презервативы, стараться заманить его в постель в момент алкогольного опьянения, воровать его материал, врать про противозачаточные таблетки – все это неэкологичные поступки и они будут стоить дорого.

В том случае, если нет желания или возможности стать матерью-одиночкой, нет мужчины, сделавшего ей ребенка вне брака, а часики заканчивают тикать, одинокой женщине придется согласиться с мыслью, что матерью она не станет, по крайней мере биологической.

То есть нельзя думать, женщины, что если вы хотите стать матерями, это ваше святое право.

Право – то, что вы можете пойти и взять. В крайнем случае – отстоять в суде. Право – это то, что в ваших границах.

На совместное родительство нужна добрая воля второго родителя.

То же самое касается других ресурсов. Вы не можете устроиться на работу, какую хотите, заняться сексом с тем, с кем хочется, дружить с теми, кто вам приглянулся. Нужна воля второй стороны.

А ваше право распространяется только на то, что вы лично можете сделать, в границах.

lebedeva297

Эволюция, здравствуйте.

Я надеюсь, моя ситуация имеет шансы попасть на разбор, и буду очень признательна Вам и Вашим комментаторам за помощь. Постараюсь кратко.

Мне 39 лет, последние 6 лет замужем, мужу 46.

У мужа бесплодие. Выяснилось это еще до брака, то есть я выходила замуж с четким пониманием, что, если мы решим родить ребенка, нам придется прибегнуть к ЭКО. Но была взаимная большая любовь, хоть и с небольшим плюсом с моей стороны, да и детей на тот момент особо не хотелось.

(Она выходила замуж с уже тикающими часиками. Но не стала сразу думать об этом вопросе, а отложила его на гипотетическое потом)

Сейчас детей хочется. Отчасти делают свое дело и мои тикающие часики, будь они неладны, проблемы же у мужа усугубились, и зачать даже с ЭКО проблематично в принципе.

(Ругает часики, хотя еще пару-тройку лет и они перестанут тикать. Надо еще понимать, что хотя теоретически зачать женщина может до климакса, шанс родить здорового ребенка очень снижается к сорока годам и дальше становится все меньше)

Первый протокол оказался неуспешным – эмбрионы оплодотворились но перестали развиваться. Врачи сказали, что скорее всего, дело в некачественном материале (возраст, образ жизни)

(Почему-то она считает, что это у мужа плохой материал, хотя у нее тоже явно не самый лучший. К тому же ЭКО – это в принципе процедура очень сложная и мало у кого получается, тем более сразу. Когда глупые девчонки махают рукой на ЭКО или на “заморожу яйцеклетку”, они не понимают, что речь идет об одном шансе из десяти или даже из ста)

Сейчас готовимся ко второй попытке. Мужу назначили гормональный препарат для улучшения его состояния.

Проблема в том, что муж пьет. Не запойно, но 100-150 г крепкого алкоголя после работы, не каждый день, но 3-4 раза в неделю. Говорит, что не видит другого способа снять стресс, хотя в его жизни стресс как таковой отсутствует, человек не воюет, не работает пожарным или полицейским, не держит руку на пульте ядерной бомбы, в конце концов. Ничего такого, миллионы людей ведут такой же образ жизни и как-то справляются без алкоголя.

(Она решила за мужа, что ему нужен ребенок, раз он нужен ей. Шесть лет она просто сидела, хотя и муж был моложе, и она, а теперь вдруг ей стало срочно надо, и она вцепилась в него щипцами. А он хочет жить той жизнью, которой живет, и имеет на это право. Тем более он, наверное, понимает, что вероятно рождение слабого ребенка или даже больного, безрадостная перспектива)

Да в общем-то я и не вижу проблемы большой в рюмке водки или бокале вина пару раз в неделю, если бы не наши безуспешные попытки забеременеть.

(Как всегда у Штурманов – плохое мы)

Сегодня я опять застала его на кухне за бутылкой. Попросила уйти, он собрал вещи и уехал в свою квартиру (живем в моей). Видно было, что чувствует себя виноватым, но объясняться не стал.

(Госпожа попросила уйти)

Договорились, что послезавтра идем подавать на развод. Когда он ушел, я поняла, что заявление на развод – это не попытка с моей стороны заставить его бросить пить. Я действительно понимаю, что вряд ли что-то изменится. Разве что он будет более осторожным и пить не дома.

(Она считает, что развод – это только ее решение, хотя и муж наверняка рад избавиться от этого Штурмана, истерящего по поводу ребенка. Уж если Победительнице приспичило вдруг родить, то ей вынь да положь, иначе она с головы не слезет)

Мне очень горько сейчас. Я люблю этого человека, и вместе с тем я очень хочу ребенка. И я понимаю, что при его образе жизни мы можем продолжать попытки бесконечно, пока у меня не наступит возраст, когда уже ничем нельзя будет помочь, и наступит он достаточно скоро.

(Автор, дело не только в возрасте, хотя в вашем возрасте даже от здорового и молодого мужчины зачать уже не так быстро. Когда вы избавитесь от мужа, на его месте не возникнет сразу другой. Никому вы не нужны в свои 40 лет, со своим паровозом и одержимостью стать матерью. От вас разбегутся все. И вы должны будете как-то зачать ребенка и растить его одна. Если вы готовы на это, нет проблем, но можно было и мужа тогда не насиловать, просто рожать от донора, а он пусть сделает свой выбор, быть с вами или нет, с ним можно было бы сохранить человеческие отношения)

Да и разводиться мне страшно, я банально боюсь остаться одна, хоть и нелегко в этом признаваться

Можно ли как-то попробовать, действуя в границах, помочь близкому человеку с алкоголизмом? Или это моя корона Спасательницы?

(Она хочет заставить его бросить пить, чтобы потом заставить его стать отцом ее ребенку. План грандиозный)

Большое Вам спасибо.

(Друзья, приведите другие примеры, в других ресурсах, во всех 12, когда человек чего-то хочет и пытается добиваться, не понимая, что его желание находится частично на чужой территории, где он не может управлять единолично)