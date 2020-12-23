 

Додон отказался участвовать в инаугурации Санду

23.12.2020, 22:04, Новости дня
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Действующий президент Молдавии Игорь Додон решил не принимать участие в церемонии инаугурации избранного главы республики Майи Санду, которая состоится 24 декабря, однако он заявил, что поздравит ее во время процедуры передачи власти.

«Я лично завтра не буду принимать участия в процедуре инаугурации избранного президента, поскольку это протокольная процедура, в которой у уходящего президента нет никакой роли, он просто находится в зале. Однако по протоколу я обязан передать власть, я буду ждать ее во Дворце президента с букетом цветов, поздравлю, мы проведем все положенные процедуры, и я передам власть», – цитирует РИА «Новости» Додона.

По его словам, депутаты-социалисты также не будут принимать участия в инаугурации нового президента.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.



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