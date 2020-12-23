Мнение: Борьба за снижение цен в 1927-м

23.12.2020, 22:00, Разное

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Интересный документ 1927-го года, в котором показаны механизмы работы Политбюро по снижению розничных цен на товары для населения на примере директивного снижения цен 1927-го года.

Резолюция Политбюро ЦК о снижении розничных цен.

(Принято 3 февраля 1927 г.)

I. Необходимость сохранения достигнутого уровня сельскохозяйственных цен, создания достаточного стимула для реализации крестьянином сельскохозяйственной продукции в условиях значительного ослабления давления сельскохозяйственного налога, обеспечение необходимости расширения посевных площадей весной 1927 г., с одной стороны, и, с другой стороны, необходимость принятия мер для предотвращения возможных заминок в реализации промышленных изделий как следствия увеличения за последний год промышленной продукции, ослабления товарного голода, недостаточного роста покупательной способности населения, в особенности сельского, и усиления за последнее время расхождения «ножниц» между ценами на промышленные и с.-х. товары, — все это превращает в данный момент вопрос о снижении промышленных розничных цен в наиболее актуальную народнохозяйственную проблему.

II. Происшедшее за последний год повышение цен на промтовары протекало в обстановке, характеризуемой:

1) усилением роста спроса на промтовары, не покрываемого предложением (товарный голод) и

2) монополистическим положением на рынке государственных торгово-промышленных и кооперативных организаций.

Эти моменты в условиях недостатка основных и оборотных капиталов в обобществленном секторе народного хозяйства и в особенности в товаропроводящей сети, с одной стороны, были использованы хозорганами для чрезмерного накопления прибыли путем повышения цен и, с другой стороны, ослабили борьбу за снижение раздутых накладных и торговых расходов.

Указанные отрицательные тенденции товаропроводящей сети развились благодаря отсутствию подлинного вовлечения кооперированных масс в дело руководства кооперацией, недостаточному участию профсоюзов в борьбе за снижение цен, определяющих уровень реальной зарплаты, недостаточной активности со стороны партийных организаций и, наконец, организационной слабости и недостаточной активности, проявленной в этом направлении органами Наркомторга, и нередко прямому сопротивлению торгующих органов политике снижения розничных цен.

По этим же причинам результаты предпринятой по постановлению Политбюро и СТО кампании по снижению на 10% розничных цен на дефицитные промтовары (текстильные товары, металлоизделия, кожевенно-обувные товары и строительные материалы) оказались недостаточными и директива СТО осталась невыполненной не только к 1 августа 1926 г., но и к 1 января 1927 г., даже если учесть объективные факторы (повышение ж.-д. тарифов, пошлин, уравнительного сбора и т.д.), затруднявшие снижение розничных цен. Снижение цен на отдельные товары выразилось в совершенно недостаточных размерах (в пределах от 1 до 2%), причем и это снижение не во всех случаях было доведено до потребителя.

III. Учитывая производимое снижение отпускных цен, необходимость сжатия оптово-розничных «ножниц» и «ножниц» между промышленными и с.-х. ценами и сокращение накладных расходов, считать обязательным заданием для всех партийных, хозяйственных и советских организаций произвести не позже, чем к 1 июня, снижение розничных цен по государственной, кооперативной и торговой сети по всем промтоварам не менее, чем на 10%, исходя из существовавшего на 1 января текущего года уровня цен, причем из этих 10% должно быть осуществлено снижение не менее, чем на 3%, не позже, чем к 1 марта.

В связи с этим поручить СТО конкретизировать это задание по отдельным товарам, организациям и календарным срокам и установить фактическое наблюдение и отчетность о ходе практического выполнения этой директивы.

IV. В обеспечение реального и своевременного выполнения вышеуказанного задания должны быть проведены следующие мероприятия:

а) установление Наркомторгом в двухмесячный срок на основе минимальных накладных и торговых расходов пониженных розничных накидок и цен по отдельным районам на главнейшие промтовары для всех звеньев государственной и кооперативной торговли, нарушение которых (накидок и цен) должно пресекаться как мерами кредита и налоговой политики, так и в порядке дисциплинарных и уголовных карательных мер;

б) фиксирование Наркомторгом не позже, чем в двухмесячный срок, минимального предельного процента торговой прибыли, включаемой в калькуляцию;

в) расширение практики этикетных цен и установление обязательной публикации продажных цен для различных звеньев товаропроводящей сети и по различным товарам;

г) установление комиссией по товаропроводящей сети решительных мероприятий по упрощению и удешевлению товаропроводящей сети и сокращению пути движения товаров;

д) подтвердить директиву НКТорга о сокращении к 1 июля 1927 г. не меньше, чем на 15% против 1925—26 г., административно-хозяйственных расходов торгового аппарата (по оплате торгового персонала, по оплате комиссионных, посреднических, командировочных, рекламных и др. подобных расходов), с распространением этой меры и на управленческие органы кооперации;

е) исключение из калькуляций трестов и отдельных предприятий торговых накидок в тех случаях, когда реализация продукции передается синдикату или торгам;

ж) считая недопустимой сепаратную политику цен для местной республиканской и кооперативной промышленности, распространить на нее порядок регулирования цен, установленный для синдицированной промышленности, и, в частности, воспретить повышение отпускных цен на выпускаемые ею товары широкого потребления;

з) вменить в обязанность государственным, промышленным и торговым организациям при отпуске товаров частным торговым организациям и лицам включать в качестве пункта договора или устанавливать как условие отпуска недостаточных товаров обязательство продажи этих товаров в соответствии с указанными в настоящем пункте нормами торговых накидок;

и) запрещение перепродажи товаров государственными и кооперативными организациями частным торговцам, также и недопущение реализации недостаточных товаров через кредитные органы и через такие частные торговые организации, которые допускают превышение норм накидок, предусмотренных договорами, заключаемыми с ними при отпуске товаров;

к) предложить НКФину, Госбанку и прочим государственным кредитным органам при установлении тех или иных налоговых льгот и при распределении кредитов оказывать предпочтение тем торговым организациям, которые полностью выполнили директиву СТО, лишая всяких льгот и преимуществ организации, не выполняющие указанной директивы;

л) поручить Госплану совместно с ЦСУ, НКТоргом, ВСНХ, НКФином и Центросоюзом ввести с 1 апреля уточненный индекс розничных цен отдельно для государственной, кооперативной и частной торговли с увязкой его с общепромышленным и бюджетным индексом и принять меры к широкому и своевременному оглашению этого индекса.

V. Считать, что осуществление всех перечисленных мероприятий по снижению розничных цен должно сопровождаться в целях действительного обеспечения снижения цен и во избежание затоваривания некоторых видов потребительских товаров неослабной кампанией за дальнейшее улучшение качества промышленных товаров, а также и за улучшение ассортимента и приспособление его к требованиям широких потребительских масс, особенно деревни.

VI. Предложить НКТоргу Союза и совнаркомам и ЭКОСО союзных республик привлекать руководителей торгующих организаций, не выполняющих настоящей директивы или так или иначе от нее уклоняющихся, к ответственности в установленном законом порядке.

Предложить совнаркомам союзных республик по линии наркомюстов издать соответствующую инструкцию судебным органам о порядке привлечения к ответственности организаций, не выполняющих настоящей директивы, а также о выделении судебными органами в первоочередную категорию дел о нарушении настоящей директивы и соответствующих указаний и распоряжений НКТорга, ВСНХ, НКФина и других органов о снижении розничных цен.

VII. <Имеюшая> огромное значение для народного хозяйства Союза проблема снижения цен требует самого активного участия в ее осуществлении всех партийных, советских, профессиональных и кооперативных организаций. Ввиду этого:

а) предложить парторганизациям максимально усилить свое воздействие на государственные и кооперативные промышленные и торговые организации для достижения намеченных задач в области снижения цен, в особенности розничных;

б) укрепить органы Наркомторга в смысле качественного состава его работников;

в) предложить ВЦСПС проработать систему мероприятий по организованному вовлечению низовых профорганов, членов профсоюзов и кооперированных рабочих масс в работу по контролю над проведением государственными и кооперативными организациями намеченного снижения цен;

г) парторганизациям принять организационные меры к действительному привлечению основной массы крестьянства к участию в руководстве сельскими кооперативами и контролю над их работой; д) контрольным комиссиям и НК РКП следить за исполнением всеми органами как советскими, так и партийными указанной директивы и привлекать к ответственности нарушителей ее.

Все эти организационные мероприятия должны сопровождаться решительной борьбой со стремлением торгующих организаций к наживе, базирующейся на росте цен и, следовательно, на понижении жизненного уровня трудящихся масс.

VIII. Придавая огромное значение снижению розничных цен, предложить парторганизациям представить через три месяца отчет о принятых мерах и достигнутых результатах по выполнению настоящей директивы. Такие же доклады к указанному сроку должны представить НКТорг, ВСНХ, Центросоюз и ВЦСПС, каждый по своей линии.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 616. Л 7—12. Подлинник. Машинописный текст.

http://istmat.info/node/63720 – цинк